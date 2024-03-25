شركة Open AI تحدث أكبر ثورة في تاريخ هوليوود.. تفاصيل

أفادت تقارير أن شركة OpenAI المُطورة لروبوت الدردشة ChatGPT تسعى للدخول بقوة في قلعة الإنتاج السينمائي الأمريكي "هوليوود"، حيث تجري الشركة مباحثات مع عدد من المسئولين.

وصرحت مصادر مطلعة لوكالة "بلومبرج" أن شركة OpenAI قد حددت اجتماعات مع الاستوديوهات والمديرين التنفيذيين لوسائل الإعلام ووكالات المواهب الأسبوع المقبل.

وفقًا لـ بلومبرج فإن الهدف من الاجتماعات سيكون من خلال تشكيل شراكات لدمج مولد الفيديو الجديد وأداء الذكاء الاصطناعي Sora في العمل الخاص باستوديوهات هوليوود.

ويمكن لأداة الذكاء الاصطناعي Sora، والتي يمكنها إنشاء مقاطع فيديو قصيرة استجابة للأوامر المكتوبة، حيث قالت شركة OpenAI في وقت سابق إن Sora ستكون قادرة على إنتاج مقاطع فيديو عالية الجودة من النصوص المكتوبة، كما يمكن للأداة أيضًا تحويل الصورة إلى فيديو أو تمديد مقطع فيديو قصير.

وتعد هذه الخطوة بمثابة جولة أخرى من المقدمات، حيث عقدت الشركة أيضًا عدة اجتماعات بقيادة الرئيس التنفيذي للعمليات براد لايتكاب في أواخر فبراير، كما زُعم أن الرئيس التنفيذي سام ألتمان حضر حفلات في لوس أنجلوس لحفل توزيع جوائز الأوسكار.

قال المتحدث باسم OpenAI "تمتلك OpenAI إستراتيجية متعمدة للعمل بالتعاون مع الصناعة من خلال عملية نشر متكررة - نشر تقدم الذكاء الاصطناعي على مراحل - من أجل ضمان التنفيذ الآمن وإعطاء الناس فكرة عما يلوح في الأفق". "نحن نتطلع إلى حوار مستمر مع الفنانين والمبدعين."