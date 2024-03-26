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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

نيجيريا تتهم منصة "بينانس" للعملات المشفرة بالتهرب الضريبي

بينانس
بينانس

وجّهت نيجيريا اتهامات بالتهرب الضريبي ضد شركة "بينانس" واثنين من المسؤولين التنفيذيين في منصة العملات المشفرة التي كانت قد احتجزتهما، حيث قالت الحكومة إن أحد التنفيذيين هرب من البلاد.

أوضحت خدمة الإيرادات الداخلية الفيدرالية، في بيان أرسلته عبر البريد الإلكتروني اليوم ، إنها اتهمت "بينانس" بعدم دفع ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الدخل على الشركة، وعدم تقديم الإقرارات الضريبية، والتواطؤ في مساعدة العملاء على التهرب من الضرائب من خلال منصتها.

قالت الدائرة إنه تم تحديد هوية المسؤولَين التنفيذيين في "بينانس"، وهما تيغران غامباريان ونديم أنجاروالا، المحتجزين في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا منذ فبراير، كمتهمين في القضية المرفوعة أمام المحكمة العليا الفيدرالية في العاصمة النيجيرية أبوجا.

هروب محتجز
قال مستشار الأمن القومي في بيان منفصل يوم الإثنين إن أنجاروالا، الذي يحمل الجنسيتين البريطانية والكينية، هرب من الحجز يوم الجمعة. كان المسؤول التنفيذي قد احتُجز لمدة 14 يوماً، وكان من المقرر أن يمثُل أمام المحكمة في 4 أبريل المقبل.

ذكرت صحيفة "بريميوم تايمز" في وقت سابق أن أنجاروالا هرب بعد أن قاده الحراس إلى مسجد لأداء الصلاة. وكان هو وزميله محتجزين في دار ضيافة يديره مكتب المستشار الأمني النيجيري.

ذكر متحدث باسم "بينانس"، رداً على الاستفسارات: "أُخطرت بينانس بأن نديم لم يعد محتجزاً في نيجيريا".

يُشار إلى أن المسؤولَين التنفيذيين في "بينانس" كانا قد تمت دعوتهما إلى نيجيريا للقاء المسؤولين في فبراير بعد أن حجبت الحكومة الوصول إلى منصات العملة المشفرة وسط حملة على المضاربين في العملة. تراجعت قيمة العملة النيجيرية "النايرا" بنسبة 70% مقابل الدولار منذ إصلاحات الصرف الأجنبي العام الماضي، وتفاقم الوضع بسبب ندرة الدولار محلياً.

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