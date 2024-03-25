الخارجية الأمريكية تكشف عن موقفها من قرار مجلس الأمن وميناء غزة

كشفت الخارجية الأمريكية عن طلبها من الاحتلال إجراء تحقيق في أي مخالفات أو انتهاكات يقوم بها جنوده في حرب غزة.

أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الميناء المؤقت على شاطئ غزة مخصص لإدخال المساعدات فقط ولن يستخدم لتهجير الفلسطينيين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وذكرت الخارجية الأمريكية أنها تريد وقفًا مستدامًا لإطلاق النار في غزة مرتبطا بإطلاق سراح الأسرى.

واعتبرت الخارجية الأمريكية أن قرار الكونجرس حظر التعامل مع الأونروا لن يمنعنا من مساعدة الفلسطينيين ونضع خططا لذلك.

وأردفت بأن تقديرها يرى أن إسرائيل لا تستخدم المساعدات كسلاح لكننا نستمر في المراقبة وتقييم الوضع.

وأكدت على أن الاستيطان الإسرائيلي عائق أمام السلام ولا يتسق مع القانون الدولي.

ولفتت الخارجية الأمريكية إلى أن قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار غير ملزم وتنفيذه ربما سيتم عبر المفاوضات.

ويتفق ذلك مع حديث وزير مجلس الحرب بيني جانتس بأن قرار مجلس الأمن لا يحمل أي أهمية عملية بالنسبة لنا وسنفعل دائما ما هو في صالح أمننا.