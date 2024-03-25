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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

اغتنم.. عمل صالح يعتق رقبتك من النار في رمضان

شهر رمضان
شهر رمضان

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، إن الإسلام لم يقل إن نفحات رمضان في الأمور الشكلية مثل موائد الطعام في البيوت والمشروبات الرمضانية وكذلك الزينة، وإنما الحقيقة فى تجلى الله على خلقه بالرحمة والمغفرة والعتق من النار. 


وأوضح في تصريح له": "لما تصفد الشياطين تزال الطاقة السليية من الناس،  وبالتالى تحل الأنوار والبركات، وهذه أو نفحات الشهر، وكذلك غلق أبواب النار وتفتح أبواب الجنة ولذلك يا هنا وسعده من يموت على طاعة الله فى هذه الأيام المباركة".  

 

وأضاف: "لازم كل واحد مننا يحرص على الله يعتق رقبته من النار فى أى ليلة من الشهر الكريم،  بالعمل الصالح والطاعة لله".
 

هاني تمام رمضان

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