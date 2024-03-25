سعاد صالح تكشف مفاجأة لأول مرة عن التحاقها بجامعة الأزهر

أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن هناك خلافات كثيرة بين الآباء والأبناء بسبب رغبة الابن في شيء، ورغبة الأب في شيء آخر، موضحة أن رأي الأب في الكثير من الأمور يكون الصح.

وتحدثت عن موقف خاص بها بعد حصولها على الثانوية العامة، قائلة: حصلت على الثانوية العامة بمجموع صغير، وكانت سألتحق بكلية عادية، ولكن والدها اقترح عليها أن أدخل جامعة الأزهر.

وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حوارها ببرنامج “أصعب سؤال”، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن جامعة الأزهر في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، قررت فتح الباب لدخول البنات الجامعة لأول مرة.

ولفتت إلى أنها استجابة لرغبة والدها الذي كان شيخا بالمعاهد الأزهرية، وبالفعل انضمت لـ كلية البنات الإسلامية، وحققت تفوقا كبيرا بالجامعة، وأصبحت معيدة، وبعد ذلك تم تعيينها في الجامعة.