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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الإيراني يجري مكالمة عاجلة مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي

بوريل وعبداللهيان
بوريل وعبداللهيان

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إنه أجري مكالمه هاتفية مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

وأوضح عبد اللهيان عبر حسابه على منصة إكس، إنه خلال الاتصال جري بحث آخر التطورات في المنطقة، بما في ذلك تدهور الوضع الإنساني الناجم عن تصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني، أنه تمت الإشارة إلى قرار مجلس الأمن اليوم، حيث تم التأكيد خلال الاتصال على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.

ونوه عبد اللهيان بأن المكالمة شهدت كذلك مناقشة ادعاءات بعض الدول الغربية التي لا أساس لها من الصحة ضد إيران فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، واستمرار المفاوضات لرفع العقوبات، وكذلك ضرورة وفاء الغرب بالتزاماته.

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