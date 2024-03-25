ريتا حرب: لو صاحبتي جوزها بيخونها لازم أقولها

ردت الفنانة اللبنانية ريتا حرب على سؤال الإعلامية أسما إبراهيم عن سؤالها ما اذا كانت من الممكن ان تفصح عن سر ممكن يخرب بيت صاحبة لها ام تتركها مخدوعة؟ قائلة:" هحاول اوصلها المعلومة بطريقة بسيطة.. لأنها حرام تظل مخدوعة في زوجها".

وأكدت حرب خلال لقائها ببرنامج حبر سري، المذاع على فضائية القاهرة والناس، تقديم الإعلامية أسما إبراهيم انها لن تفصح لاحد من صاحبتها عن سر يخرب بيتها اذا كانت مضطرة ان تعيش مع زوجها، لافتة إلى أنها اذا كانت صاحبتها تخان بكل الاحتمالات وكل الطرق فمن الضروري أن تفصح لها عن هذا لكي لا تظل مخدوعة، مؤكدة أنها في هذه الحالة تسهل لها الطريقة لمعرفة حقيقة زوجها المخادع.