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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عضو السيادة السوداني: الجيش لن يكون طرفا في أي اتفاق سياسي

عضو مجلس السيادة
عضو مجلس السيادة السوداني

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني مساعد القائد العام للقوات المسلحة الفريق مهندس بحري إبراهيم جابر، اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة السودانية لن تكون طرفا في أي اتفاق مع السياسيين وأن القوات المسلحة هي الجيش الوطني الوحيد ولن تقبل بأي رديف.

ولفت عضو المجلس السيادي السوداني إلى فترة انتقالية  تقودها حكومة تكنوقراط تضطلع بترتيب شؤون الشعب السوداني وتهيئته لانتخابات حرة ونزيهة يحدد فيها الشعب السوداني من يحكمه.

وأوضح جابر، بحسب بيان مجلس السيادة السوداني خلال مخاطبته ضباط وضباط صف وجنود الفرقة الثانية مشاه بالقضارف بحضور قائد المنطقة وقادة الفرق والمستنفرين في الكتيبة الاستراتيجية، أن الحرب مخطط أكبر من الذين خططوا لها، مشيرا إلى وجود تدخلات خارجية وأحزاب تسببت في الحرب. 

وثمن دور القوات المسلحة السودانية والقوات النظامية والمقاومة الشعبية والمستنفرين في التصدي ومجابهة التمرد ودحره، وترحم على شهداء معركة الكرامة من القوات المسلحة والأجهزة النظامية معربا عن امنياته بعاجل الشفاء للجرحى والمصابين وعودة سالمة للمفقودين.

وهنأ ضباط وضباط صف وجنود الفرقة الثانية مشاه والمستنفرين بالانتصارات التى تحققت في كافة المحاور والجبهات مشيدا بدور قيادة المنطقة الشرقية في دعم وإسناد القوات المسلحة والقوات النظامية في معركة الكرامة ضد  المرتزقة والعملاء.

مجلس السيادة الانتقالي السوداني بحري إبراهيم جابر حكومة تكنوقراط الشعب السوداني

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