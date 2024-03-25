أخدت مني جوزي.. ريتا حرب تكشف حقيقة خلافها مع تقلا شمعون

قالت الفنانة اللبنانية ريتا حرب مازحة عن الفنانة تقلا شمعون :" اخدت مني جوزي " مازحه انها :" اخذت منى جوزي في المسلسل".

وحكت حرب خلال لقائها ببرنامج حبر سري ، المذاع على فضائية القاهرة والناس، تقديم الإعلامية أسما إبراهيم انها عملت مع تقلا شمعون ببيروت في مسلسل المراهقون وعروس بيروت، وجمعهما نغس العمل أكثر من مرة، مؤكده أنها على علاقة جيدة بتقلا ولا يوجد بينهما خلافا على الأطلاق.

ملكة جمال المذيعات العرب

وردت ريتا حرب على سؤال الإعلامية على أستقبالها لخبر حصولها على لقب ملكة جمال المذيعات العرب قائلة :" كانت مفاجأة عظيمة بالنسبالي" لأنها لم تتوقع حصولهاعلى هذا اللقب.