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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

الاتحاد الأوروبي يحقق مع جوجل وأبل وميتا بسبب انتهاكات للقانون

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي يحقق مع جوجل وأبل وميتا بسبب هذه الانتهاكات

يجري الاتحاد الأوروبي تحقيقًا مع عدد من الشركات الكبرى منها أبل، وألفابت المالكة لجوجل، وشركة ميتا، بسبب انتهاكات محتملة لقوانين الكتلة الجديدة المصممة لمراقبة السلوك المناهض للمنافسة.

ويواجه الثلاثي غرامات كبيرة إذا ثبتت إدانتهم بانتهاك قانون الأسواق الرقمية (DMA)، وهو جزء من القواعد التنظيمية التاريخية التي دخلت حيز التنفيذ في 7 مارس ويهدف إلى زيادة الخيارات للمستهلكين عبر الإنترنت. بحسب “ الجارديان”. 

وقالت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إنها تبحث في الانتهاكات المحتملة المتعلقة بإجراءات أبل وجوجل التي تسمح لمطوري التطبيقات "بتوجيه" المستخدمين إلى العروض خارج متاجر التطبيقات الخاصة بهم. 

وأضافت أنها تحقق أيضًا في قرار ميتا بفرض رسوم على المستخدمين مقابل تجربة خالية من الإعلانات على فيسبوك و إنستجرام وما إذا كان يتوافق مع أحكام DMA بشأن البيانات الشخصية للمستخدمين. 

وأكد تييري بريتون، مفوض السوق الداخلية، إن الشركات تواجه خطر فرض "غرامات باهظة" إذا تبين أنها انتهكت القانون.

وتابع  "أصبح قانون الأسواق الرقمية ساريًا في 7 مارس". “لقد أجرينا مناقشات مع حراس البوابة لعدة أشهر لمساعدتهم على التكيف، ويمكننا أن نرى بالفعل تغييرات تحدث في السوق”. 

وأوضح "لكننا لسنا مقتنعين بأن الحلول التي تقدمها ألفابت و أبل و ميتا تحترم التزاماتها بتوفير مساحة رقمية أكثر عدلاً وانفتاحًا للمواطنين والشركات الأوروبية. 

ويمكن أن يؤدي عدم الامتثال لقانون الأسواق الرقمية إلى فرض غرامات تصل إلى 10% من إجمالي المبيعات، وترتفع إلى 20% في حالة المخالفات المتكررة.

جوجل ميتا آبل قانون الأسواق الرقمية المفوضية الأوروبية

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