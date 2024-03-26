خيري رمضان: مجلس الأمن ينجح بتبني قرار بوقف إطلاق النار في غـزة

أذاع الإعلامي خيري رمضان من خلال فضائية المحور خبرا سارا فيما يخص الحرب على غزة، حيث قال إنه بعد اكثر من ٥ أشهر على الحرب على غزة نجح مجلس الأمن ولاول مرة في اصدار وتبني قرار الذي يطالب فيه بوقفا فورا لإطلاق النار في غزة رفم امتناع الولايات المتحدة عن التصويت.

وعلق رمضان من خلال برنامج مع خيري، المذاع على فضائية المحور على امتناع الولايات المتحدة عن التصويت بوقف إطلاق النار على غزة قائلا:" الامتناع مش معناه انها ابطلت صوتها ولكن لم توقف تنفيذ القرار بشأن الحرب على غزة".

ومن جانبه، فقد صوت ١٤ عضو لصالح قرار وقف إطلاق النار على غزة، الذي اقترحه ال ١٠ المعينين او المنتخبين بمجلس الأمن.

الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن



وتبني قرار مجلس الأمن قرارا آخر وهو الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن منوها الى الحاجه الملحة إلى زيادة المساعدات الى غزة وازالة جميع العوائق أمام تسليم المساعدات.

ووجه الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو جوتيريش بضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن والإفراج عن المحتجزين فيما اكدت مندوبة أمريكا ان وقف النار في غزة يمكن ان يبدأ فورا بعد الإفراج عن الرهائن.