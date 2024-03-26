إيلون ماسك يخسر دعوى قضائية ضد منظمة تراقب خطابات الكراهية

رفضت محكمة أمريكية دعوى التشهير التي رفعها الملياردير إيلون ماسك، مالك منصة X، ضد منظمة غير ربحية تكافح خطاب الكراهية.

ورفع إيلون ماسك الدعوى القضائية ضد مركز مكافحة الكراهية الرقمية في أغسطس الماضي ، متهمًا المجموعة البحثية بإجراء "حملة تخويف لإبعاد المعلنين على منصة X ".

وشاركت المجموعة بحثًا يفيد بأن خطاب الكراهية قد ازدهر على منصة X “تويتر سابقًا” بعد تولي إيلون ماسك منصبه في عام 2022.

وكتب القاضي تشارلز براير في حكمه أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان “لقد تحمل عبئه في الخطوة الأولى من التحليل المناهض لقضايا “ الدعاوى القضائية الإستراتيجية ضد المشاركة العامة”.

وتعد هذه القضايا هي دعاوى قضائية تهدف إلى فرض رقابة على النقاد أو ترهيبهم أو إسكاتهم من خلال تحميلهم تكاليف الدفاع القانوني حتى يسقطوا انتقاداتهم.

وأشار القاضي إلى أنه "في بعض الأحيان يكون من غير الواضح ما الذي يدفع إلى رفع دعوى قضائية، وفقط من خلال القراءة بين سطور الشكوى يمكن للمرء أن يحاول تخمين الغرض الحقيقي للمدعي". "

وأضاف “ وفي أحيان أخرى، تكون الشكوى بلا خجل وبصوت عالٍ حول شيء واحد بحيث لا يمكن أن يكون هناك خطأ في هذا الغرض. هذه الحالة تمثل الظرف الأخير. هذه القضية تتعلق بمعاقبة المتهمين على خطابهم”.