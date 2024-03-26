عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

إيلون ماسك يخسر دعوى قضائية ضد منظمة تراقب خطابات الكراهية

إيلون ماسك يخسر دعوى
إيلون ماسك يخسر دعوى قضائية

رفضت محكمة أمريكية دعوى التشهير التي رفعها الملياردير إيلون ماسك، مالك منصة X، ضد منظمة غير ربحية تكافح خطاب الكراهية. 

 

ورفع إيلون ماسك الدعوى القضائية ضد مركز مكافحة الكراهية الرقمية في أغسطس الماضي ، متهمًا المجموعة البحثية بإجراء "حملة تخويف لإبعاد المعلنين على منصة X ". 

 

وشاركت المجموعة بحثًا يفيد بأن خطاب الكراهية قد ازدهر على منصة X “تويتر سابقًا” بعد تولي إيلون ماسك منصبه في عام 2022.

 

وكتب القاضي تشارلز براير في حكمه أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان “لقد تحمل عبئه في الخطوة الأولى من التحليل المناهض لقضايا “ الدعاوى القضائية الإستراتيجية ضد المشاركة العامة”. 

 

وتعد هذه القضايا هي دعاوى قضائية تهدف إلى فرض رقابة على النقاد أو ترهيبهم أو إسكاتهم من خلال تحميلهم تكاليف الدفاع القانوني حتى يسقطوا انتقاداتهم.

 

وأشار القاضي إلى أنه "في بعض الأحيان يكون من غير الواضح ما الذي يدفع إلى رفع دعوى قضائية، وفقط من خلال القراءة بين سطور الشكوى يمكن للمرء أن يحاول تخمين الغرض الحقيقي للمدعي". "

 

وأضاف “ وفي أحيان أخرى، تكون الشكوى بلا خجل وبصوت عالٍ حول شيء واحد بحيث لا يمكن أن يكون هناك خطأ في هذا الغرض. هذه الحالة تمثل الظرف الأخير. هذه القضية تتعلق بمعاقبة المتهمين على خطابهم”.

إيلون ماسك منصة X خطاب الكراهية دعوى تشهير محكمة امريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغييرات محدودة في 7 بنوك.. وهذه أبرز التوقعات (بالأسماء)

رسميًا.. ننشر أسعار السلع الجديدة بعد إعلان انخفاضها في اجتماع مجلس الوزراء

لمدة 5 سنوات.. تعرف على أول صفقات الأهلي في الانتقالات الصيفية

الحكومة: خفض أسعار السلع 15 و20 ‎%‎ ويصل لـ30 ‎%‎ بهذا الموعد

قرار عاجل ضد مرتضى منصور في سب وقذف موظفة حكومية

تحول جوهري.. بيان عاجل من قطر بشأن قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بغزة

زيادة %100 خلال أسبوع.. أحمد موسى منفعلا: مدبولي طلع العين الحمراء لكبار منتجي السلع

الدردير يفتح النار على نجم الأهلي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

مصدر أمني يكشف حقيقة الأكاذيب عن نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

دعاء الليلة السادسة عشرة من رمضان.. ردده بيقين للرزق وراحة البال وانشراح الصدر

رشوة وسلاح وأفيون.. ننشر اعترافات قاضي نجع حمادي بعد إحالته للمحاكمة |خاص

اللي هيفطر مش هيلعب.. إيهاب جلال يتخذ موقفا صارما بشأن مباريات رمضان

دعاء اليوم السادس عشر من رمضان.. كلمات مستجابة واظب عليها الأنبياء

اركب إم جي ZS موديل 2023 "حالة الزيرو" بأفضل سعر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة محتشمة .. نسرين طافش تخطف الأنظار بالعباية

أكتر ناس بتحس روحانيات رمضان.. هذه الأبراج متفوقة في العبادات الدينية

فستان لافت .. درة تبرز أناقتها في أحدث ظهور

أزمة قلبية وقسطرة.. نصائح لـ محمد العمروسي للتعافى سريعا

فيديو

منشطات أم مشاكل بالمعدة؟..التفاصيل الكاملة لوفاة أيمن مجدي بطل العالم في كمال الأجسام

طرح "حبنا وحكاياته" تتر مسلسل "بقينا اتنين" للمطربة جنات

تضم 9 آلاف صائم .. مائدة إفطار المطرية الأكبر والأشهر في مصر

كنت نجم الزمالك وعمري ما هطلع مع مدحت شلبي.. كهربا يكشف الأسرار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

اﻟﻤﺰﻳﺪ