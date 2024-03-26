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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

لإنقاذ مبيعات آيفون.. آبل تتخذ هذا القرار في الصين

أبل تتخذ هذا القرار
أبل تتخذ هذا القرار في الصين

كشفت تقارير أن الشراكة التي أجرتها شركة أبل الأمريكية مع شركة Baidu المالكة لمحرك البحث الرئيسي بالصين ستخدم هواتف آيفون القادمة وذلك للتغلب على ضعف المبيعات التي واجهتها الشركة في الصين. 

 

وستستخدم شركة أبل نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها خارج الصين، حيث أن شركة أبل ستقوم بتثبيت Baidu AI على هواتف آيفون iPhone 16 ومنتجات أخرى في الصين. 

 

ويأتي هذا التطور وسط زيارة تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل للصين، والتي افتتح خلالها متجرًا جديدًا للبيع بالتجزئة في شنغهاي. 

 

وأفادت وسائل الإعلام الحكومية الصينية أن شركة Baidu من المقرر أن تصبح المزود المحلي لنماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي لشركة أبل لأجهزة آيفون و آيباد وماك، وأجهزة أخرى في وقت لاحق من هذا العام. 

 

وفي وقت سابق، صرحت مصادر بأن شركة أبل قد تحتاج إلى شريك في الصين للتغلب على العقبات التنظيمية التي تفرضها الدولة على شركات التكنولوجيا وخاصة الشركات الأجنبية. وفقًا لوكالة "رويترز". 

 

جدير بالذكر أن مبيعات هواتف آيفون في الصين قد شهدت تراجعًا كبيرًا، حيث انخفضت بحوالي 24٪ في الفترة الأخيرة. 

 

 

 

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