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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

في ذكرى وفاة وداد حمدي.. قتلت بدلا من يسرا وسر كشف الجريمة

وداد حمدي
وداد حمدي

يحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة وداد حمدي، حيث إنها غادرت عن دنيانا في نفس اليوم 26 مارس من عام 1994 عن عمر ناهز الـ 70 عاما.

اشتهرت وداد بأدوار الخادمة الكوميدية التي كانت دائما تضفي السعادة والبهجة على أصحاب المنزل التي تعمل به.

عملت وداد حمدي مع الكثير من الفنانين العظماء، فعملت مع فاتن حمامة وماجدة وشادية وعبد الحليم حافظ وعمر الشريف ، وبالرغم من شقاوتها وخفة دمها التي كانت دائما تظهر على الشاشة ، إلا أنها توفيت بطريقة مأساوية إذ إنهم وجدوها مقتولة في منزلها عام 1994، وفي ذلك التقرير تتحدث أهل مصر عن أبرز مراحل في حياة الفنانة وداد حمدي في ذكرى رحيلها .

 

ولدت في مدينة كفر الشيخ ، وانتقلت بعد ذلك وتربت في المحلة الكبرى بمحافظة الغربية حيث كان يعمل والدها هناك ، وكانت بدايتها الفنية عن طريق الغناء ولكنها فشلت في ذلك المجال وبعد ذلك اتجهت للمسرح ومن بعدها إلى الأفلام.

أفلامها

اشتركت الفنانة وداد حمدي في أكثر من 600 عمل فني ونذكر منهم ' كل دقة في قلبي ،عاشت للحب ، ليلى بنت الشاطئ ، الطريق المسدود ، رحمة السماء ، مع الأيام ، المعلمة ، وكر الملذات ، لن أبكى أبداً ، فتى أحلامي ، طريق الأمل ، قتلت زوجتى ، معجزة السماء ، العروسة الصغيرة ، قصة حبي ، لحن الوفاء ، في سبيل الحب ، عاشق الروح ، ليالي الحب ، مرت الأيام ، آثار في الرمال ، شرف البنت ، قلوب الناس ، الأنسة حنفي ، فتوات الحسينينة ، كدبة ابريل ، فالح ومحتاس ، يا ظالمنى ، العمر واحد ، أربع بنات وضابط ، خطف مراتي ، قرية العشاق ، لمين هواك ، نساء بلا رجال ، غرام بثينة ، ابن للايجار ، نافذة على الجنة ، طريق السعادة ، شريك حياتى ، وفاء ، يا حلاوة الحب ، المساكين ، على كيفك ، آمنت بالله ، ظلمت روحى ، حماتى قنبلة ذرية ، ليلة غرام ، زوج الأربعة ، الأفوكاتو مديحة ، اشاعة حُب .

مقتلها

توفيت الفنانة وداد حمدي مقتوله على يد الريجيسير متى باسيليوس ، يوم 26 مارس ، حيث ذهب إلى منزلها وفتحت له الباب وظنت أنه يريدها في عمل معه جديد وأوهمها بذلك قبل مجيئه ، ونجح في تسديد 35 طعنة لها في الصدر والبطن حتى سقطت على الأرض جثة هامدة وكان ذلك بهدف السرقة ولم يجد معها سوى 250 جنيها في منزلها ، ونجحت الشرطة في القبض عليه وكان ذلك من خلال عثورهم على خصلة شعر له في يد الفنانة الراحلة أثناء محاولتها مواجهته قبل قتلها وبالفعل أقر بالواقعه أمام النيابة وأكد أنه كان عليه دين كبير لمجموعة من الأشخاص مما اضطره للتفكير في قتل أي فنان وأخذ ما لديه من أموال.

يسرا وسهير رمزي

وفي أحد اللقاءات التليفزيونية ، أكدت الفنانة سهير رمزي، أنه بالفعل جاء لها ذلك الريجيسير في نفس وقت مقتل وداد حمدي ، ولكنه لم يجدها وبعد ذلك ذهب للفنانة يسرا ولم يجدها هي الأخرى وفي النهاية ذهب لوداد حمدي.

وداد حمدى

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