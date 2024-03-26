إيلون ماسك يحضر لمفاجأة كبيرة في تطبيق X

يسعى الملياردير ورجل الأعمال، إيلون ماسك إلى تحويل تطبيق X إلى تطبيق كل شئ ، حيث يعمل الملياردير إلى إدخال عدد من التغييرات والميزات الجديدة.

ومن التغييرات التي سيحصل عليها ميزة جديدة للبحث عن الوظائف لتتنافس مع منصات مثل LinkedIn وNaukri وغيرها من المنصات الأخرى.

وتأتي هذه الميزة تماشيًا مع رؤية إيلون ماسك لجعل منصة X "تطبيقًا فائقًا" أو "تطبيقًا لكل شيء" مثل WeChat.

وسيشهد تطبيق X عدد من الأنشطة مختلفة مثل التحقق من الأرصدة المصرفية، والبحث عن الوظائف، والتقدم للوظائف، ومشاهدة البث المباشر.

ويواصل تطبيق X العمل على مرشحات البحث؛ للبحث عن وظيفة، ومؤخرًا، تم نشر أكثر من مليون وظيفة شاغرة على X في مختلف الصناعات، حسبما جاء في منشور بواسطة صفحة X Hiring.