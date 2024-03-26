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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المركزي الصيني يضخ 150 مليار يوان في النظام المصرفي

بنك الشعب الصيني
بنك الشعب الصيني

 ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم 150 مليار يوان (14ر21 مليار دولار) في النظام المصرفي من خلال عمليات إعادة الشراء العكسي، أجل 7 أيام بفائدة قدرها 8ر1%.
 

ونقلت وكالة أنباء الصين "شينخوا" عن البنك المركزي في بيانه: أن هذه الخطوة تستهدف تعزيز مستوى السيولة في النظام المصرفي.


وتعد إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ "الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى مستقبلًا.


وعلى صعيد آخر، انخفض سعر صرف الدولار أمام الروبل عند بدء التداول في بورصة موسكو اليوم، مسجلاً 92.49 روبلاً، بزيادة قدراها 9 كوبيكات، مقارنة بمستوى إغلاق التداول السابق.


وكذلك انخفض سعر صرف اليورو بواقع 18.25 كوبيكاً ليصبح 100.24 روبل.
 

بدوره، ارتفع سعر صرف اليوان الصيني مقابل الروبل بمقدار 1.9 كوبيك، ليصل إلى 12.796 روبلاً.

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