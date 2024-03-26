بسعر 8500 جنيه فقط.. شبيه الـiPhone الجديد بنفس الشكل ورامات 24 جيجا

كشفت شركة Tecno عن هاتف Pova 6 Pro خلال مشاركتها في فعالية MWC 2024 التي أقيمت في فبراير الماضي، وتستعد العلامة التجارية للظهور لأول مرة في الهند في 29 مارس.

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وكشفت الصفحة المخصصة للهاتف على منصة البيع بالتجزئة، بالإضافة إلى حساب العلامة التجارية على X (موقع التواصل الاجتماعي السابق Twitter)، عن المواصفات الرئيسية للهاتف الذكي قبل إطلاقه في الهند.

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تفاصيل Tecno Pova 6 Pro الرئيسية قبل إطلاقه

سيكون هاتف Tecno Pova 6 Pro أول هاتف في الهند بسعة بطارية 6000 مللي أمبير ويدعم الشحن السريع بقوة 70 وات.

وسيتوفر بـ 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) و 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية و 256 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية.

كما أكدت الشركة من خلال حساب Pova Mobile الخاص بها على X (موقع التواصل الاجتماعي السابق Twitter) أن Pova 6 Pro سيعمل بمعالج MediaTek Dimensity 6080، وسيكون لديه مساحة مخصصة لتجربة ألعاب مميزة.

ووفقًا للعلامة التجارية، يدعم Tecno Pova 6 Pro الشحن في درجات حرارة منخفضة للغاية تصل إلى -20 درجة مئوية، مما يتيح شحنًا فعالًا في الظروف القاسية. كما أنه يوفر متانة لمدة 6 سنوات، حيث تحافظ البطارية على 80 بالمائة أو أكثر من صحتها بعد تحمل 1600 عملية شحن أو أكثر بالإضافة إلى ذلك ، سيكون للجهاز هيكل حاصل على تصنيف IP53.

مع بقاء يومين أو ثلاثة أيام على الإطلاق، يُتوقع أن تكشف الشركة عن بعض التفاصيل الأخرى حول Pova 6 Pro في الأيام المقبلة.

من المتوقع أن يبلغ سعر Pova 6 Pro (حوالي 180 دولارًا أمريكيًا) أي ما يعادل تقريبا 8500 جنيه مصري .

مواصفات الهاتف الأخرى ليست سرية حيث تم الكشف عنها بالفعل خلال MWC 2024، ويحتوي Pova 6 Pro على شاشة AMOLED FHD + 120 هرتز بحجم 6.78 بوصة، وكاميرا أمامية 32 ميجابكسل، ومكبرات صوت ستيريو مزدوجة، ونظام HiOS 14 المستند على نظام Android 14، وماسح بصمة داخل الشاشة، ونظام إضاءة LED في الخلف، وهو يشبه في تصميمه قليلا هاتف iPhone.