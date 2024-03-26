بينبشوا في المقابر علشان الآثار.. حقيقة التعليق المثير بالفيس بوك

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تعليق مدعوم بصور تضمن الإدعاء بقيام بعض الأشخاص بنبش المقابر بعزبة سيدى غيث بأبو المطامير بمحافظة البحيرة بدعوى التنقيب عن الآثار.

بالفحص تبين عدم صحة الواقعة وعدم ورود ثمة بلاغات أو محاضر مُحررة بهذا الشأن وأن منطقة المقابر المُشار إليها بها خدمات أمنية على مدار اليوم.

بتاريخ 19 الجارى تم إستدعاء الشاكى وبمواجهته بعدم صحة إدعائه أقر به ، وقرر قيامه بنشر التعليق المشار إليه على صفحته الشخصية عقب تحصله عليه من إحدى صفحات التواصل الإجتماعى وقام بحذفه عقب علمه بعدم صحته.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.