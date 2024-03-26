السعودية تُنفّذ برامج الاستشارات والإرشاد لرواد الأعمال بالمدينة المنورة

ينفّذ مركز دعم المنشآت بالمدينة المنورة السعودية خلال الفترة من 24 - 28 مارس الجاري في المدينة المنورة، عدة برامج لتقديم الاستشارات وخدمات الإرشاد للمستفيدين من رواد الأعمال، وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.



وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية تشمل برامج الاستشارات مجالات العمليات التشغيل، والإقراض والتمويل، والتخطيط والإستراتيجية، والتقنية، ودراسة الجدوى، والموارد البشرية، والمبيعات والتسويق، والمحاسبة والمالية، والاستشارات القانونية، فيما تشمل برامج الإرشاد مجالات الجملة والتجزئة، والتعليم والتدريب والاستشارات، وتقنية المعلومات، وخدمات التسويق والإعلام، والتصنيع، وخدمات صيانة السيارات.



ودعا مركز دعم المنشآت المهتمين من الفئات المستفيدة إلى الاطلاع على برامجه، والتسجيل في خدماته عبر الموقع الإلكتروني: monshaat.gov.sa للاستفادة من البرامج والخدمات المتاحة في جميع مناطق المملكة.