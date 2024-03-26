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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتفقد موقف كفر الزيات لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة

محافظ الغربية
محافظ الغربية

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، صباح اليوم ، بجوله مفاجئة لتفقد موقف كفر الزيات ، للاطمئنان على انتظام حركة نقل الركاب والالتزام بخط السير والتعريفة الجديدة، وتحدث محافظ الغربية مع المواطنين بخصوص التعريفة الجديدة لركوب المواصلات للتأكد  من التزام السائقين بالتعريفة المقررة، مطالباً إياهم بعدم دفع أي مبالغ مالية سوى المحددة والإبلاغ الفوري في حال مخالفة السائق لذلك على الأرقام المعلنة بالصفحة الرسمية للمحافظة.

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وشدد رحمي على مدير الموقف بالتنسيق مع مجالس المدن والأحياء بسرعة الانتهاء من تعليق بنرات كبيرة على مدخل كل موقف تشمل التعريفة الجديدة، كما شدد على وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدى السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.

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يذكر أن محافظة الغربية قد أعلنت عبر الصفحة الرسمية لها عن تلقي شكاوى المواطنين بخصوص التعريفة الجديدة  من خلال الابلاغ عن ارقام لوحة السيارة المخالفه عبر الارقام التالية غرفة عمليات المرور ٠٤٠٣٤٥٤٥٩٩ ، غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣ ،إدارة المواقف ٠١٠٠٦٩٦٦٩٨٣، أو عبر الواتس آب الخاص بمبادرة "الغربية بتتغير بيكم " على الأرقام  (٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤).

وعلى هامش الجوله تفقد محافظ الغربية مرفق إسعاف كفر الزيات لمتابعة سير العمل.

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التعريفة المقررة الجدي التزام السائقين بالتعريفة الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي دكتور طارق رحمى زيادة تعريفة الركوب طارق رحمي محافظ الغربية غرفة عمليات المحافظة

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