حضور كبير باليوم الأول لعروض الأفلام الفائزة بمهرجان الإسماعيلية بمركز الثقافة السينمائية

شهد مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما، برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر، مشاركة كبيرة من الجمهور بأول أيام برنامج عروض الأفلام الفائزة بجوائز مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، بدورته الـ25 برئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا.

وتأتي هذه العروض استكمالا لعروض المهرجان التي أقيمت بمحافظة الإسماعيلية، حيث تقام على مدار أربعة أيام متتالية بمقر المركز 36 ش شريف.



وبدأت فعاليات اليوم الأول للعروض بعرض فيلم حياة ذهبية" إخراج بوبا كارسانجار -بوركينافاسو الحاصل على المركز الأول بمسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، وفيلم “مار ماما” مجدي العمري فلسطين، الحاصل علي المركز الأول بمسابقة الافلام الروائية القصيرة.

افتتح الفعاليات كل من الدكتور حسين بكر، رئيس المركز القومي للسينما، والناقد السينمائي عصام زكريا، رئيس مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة.

جدير بالذكر أن جميع الفعاليات بالمركز مجانية للجمهور العام، ويشرف عليها الكاتبة أمل عبد المجيد، مدير عام مركز الثقافة السينمائية.