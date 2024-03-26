مسلسل جودر الحلقة الأولي.. تعرف علي مواعيد العرض والقنوات الناقلة

تذاع اليوم ، أولي حلقات مسلسل “ جودر ” ، والذي يعرض علي عدد من القنوات المصرية والعربية ، مع بداية النصف الثاني من الشهر الكريم .

من المقرر عرض مسلسل جودر علي قناة on e في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا ، بينما يذاع عبر قناة أبو ظبي الساعه العاشرة والنصف مساءًا .

ويعيد مسلسل جودر المشاهد مرة أخرى إلى زمن الكبار والحكايات الفريدة والأحداث الفريدة التي يقدمها صناع المسلسل بشكل خاص جدًا وبمستوى إخراجي لا يقارن، وكلها عوامل تجعل المشاهد المصري في حالة انتظار وتشوق للمسلسل لاسيما أن حكايات شهرزاد ليست غريبة على الإطلاق عن مواسم رمضان في العقود الماضية.

جودر سينطلق بالمشاهدين إلى عالم عجيب يختلط فيه السحر بالحقيقة والخيال بالواقع بتأثيرات بصرية لم يسبق استخدامها في أعمال سابقة في سوق الدراما المصري، وكذلك كشف البرومو عن إمكانيات ضخمة سخرتها الشركة المنتجة.

مسلسل "جودر" الذى يقوم ببطولته ياسر جلال والذى يقدم فيه شخصيتى "شهريار وجودر المصرى"، الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا، بن التاجر "عمر" وما حدث له ولأخويه، يشاركه البطولة نور اللبنانية، وياسمين رئيس، وأحمد فتحى، وهو تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري ويأتى عرض المسلسل عقب انتهاء مسلسل "كامل العدد + 1" وويعرض على قناة ON و قناة ON دراما ومنصة watch it.