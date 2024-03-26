تراجع الذهب وتفاصيل السعر الرسمي للدولار اليوم .. فيديو

سعر الذهب والدولار اليوم

قدمت نورهان عادل، مذيعة “صدى البلد”، تغطية خاصة عن مستجدات أسعار الذهب والدولار عالميا ومحليا، حيث واصل الجنيه التعافي أمام أسعار الدولار محليا خلال تعاملات اليوم،

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شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 26 مارس، انخفاضا ملحوظا في مصر، ومن ضمنها عيار 21 الذي يعتبر العيار الأكثر انتشارا بين المواطنين، والذي سجل تراجعا بقيمة 20 جنيها.

وجاءت أسعار الذهب اليوم في مصر، حسب آخر تحديث كشفته بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية، كالآتي:

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء، وسجل الآن 3520 جنيها، غير شاملة سعر الضريبة وسعر المصنعية، بانخفاض قيمته 22 جنيها في الجرام الواحد.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو3080 جنيها، بانخفاض قيمته 20 جنيها في الجرام الواحد.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء وسجل الآن 2640 جنيها، غير شاملة سعر الضريبة وسعر المصنعية، بانخفاض قيمته 17 جنيها في الجرام الواحد.

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء إلى 24 ألفا و640 جنيها، بانخفاض قيمته 160 جنيها.

أما عن سعر أوقية الذهب عالميا، فسجلت 2178 دولارًا.

وبالطبع تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل لآخر، إذ يتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة ما بين 30 و65 جنيهًا، باختلاف نوع عيار الذهب وباختلاف محلات الصاغة، ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر.

ولحساب سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية والدمغة، تتم إضافة 100 جنيه زيادة على سعر جرام الذهب المعلن، وتختلف قيمة المصنعية من تاجر لآخر في الصاغة، بحيث تبدأ من 100 جنيه ولا تزيد على 150 جنيهًا.

ومازال السؤال الأكثر انتشارا وبحثا هو عن الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب، وهذا ما كشفه عمرو المغربي، عضو الشعبة العامة للمجوهرات والذهب في الاتحاد العام للغرف التجارية، وتحدث عن حال الذهب هذه الفترة، وهل حان وقت الشراء أم لا.

وقال عمرو المغربي أنه من قبل شهر رمضان بأسبوع، كان هناك حالة من الرواج في سوق الذهب، وطلبًا كبيرًا على المشغولات الذهبية، مشيرًا إلى أن هذه الحالة لا تزال مستمرة خلال الفترة الحالية، إذ أن الطلب على المشغولات الذهبية أكثر من السبائك.

وأضاف عضو شعبة الذهب، أن الفترة الحالية تشهد حالة من الاستقرار في أسعار الذهب، إذ أن الارتفاع أو الانخفاض تكون بسيطة، مع تغيرات سعر البورصة والعرض والطلب في السوق المحلي: «بنتكلم في 50 و100 جنيه ارتفاع أو انخفاض، يعني دلوقتي ممكن نلاقي الدهب بيقعد أربع أيام في نفس الرينج».

ونصح عضو شعبة الذهب، أن الاستثمار في الذهب يكون على المدى البعيد، لذا من يمتلك فائض من المال يمكنه شراء الذهب، موضحًا أنه لا يفضل بيع الذهب إلا عند الضرورة.

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات صباح اليوم الثلاثاء 26 مارس في البنوك والسوق السوداء «بيع شراء» عند آخر ارتفاع سجله خلال تعاملات أمس الإثنين في البنوك الحكومية والخاصة، ويأتي ذلك بعد 3 أسابيع من قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف الجنيه الصادر في 6 مارس الماضي، وهو الارتفاع الأول بعد تعويم الجنيه، سواء في البنوك أو السوق الموازية.

واستقر سعر الدولار الآن في البنك المركزي عند :47.35 جنيه للشراء، 47.45 جنيه.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في أكبر بنكين حكوميين وهما بنك مصر والبنك الأهلي، 47.35 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنك التجاري الدولي: 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع.

وجاء أعلى سعر للدولار اليوم بمصرف أبوظبي الإسلامي وهو 47.62 جنيه للشراء، و47.72 جنيه للبيع.