شوفتها وهي بتتقلب على الطريق| اعترافات صادمة لسائق أوبر بقضية حبيبة الشماع

تطورات جديدة في قضية حبيبة الشماع

قدمت مذيعة صدى البلد نورهان عادل تغطية خاصة عن قضية فتاة الشروق حبيبة الشماع ومفاجآت جديدة في شهادة الشهود .

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ومازالت التحقيقات مستمرة في قضية فتاة الشروق حبيبة الشماع، والمفاجئ كان قيام السائق بالإدلاء باعترافات تفصيلية خلال التحقيقات.



وقال سائق أوبر المتهم بواقعة فتاة الشروق حبيبة الشماع، إنه يعمل سائقًا لدى دكتور شهير في القاهرة الجديدة، وكان يذهب بسيارته ثم يتركها ويقود سيارة الدكتور، وبعدها يعود ويقود سيارته لمنزله، وفي الطريق كان يقوم بتشغيل تطبيق أوبر لزيادة دخله.



وقال سائق إنه يوم الواقعة كان بالفعل فاتح التطبيق وقام بتوصيل بنت للتجمع الخامس وبعدها ذهب للدكتور واشتغل معه وبعد ذلك قام بتوصيله ليزور أحد أصدقائه وترك السيارة، وتوجه لركوب مواصلات ليصل لسيارته.



وأكمل سائق أوبر اعترافاته وقال إنه بعد الوصول لسيارته قرر أن يفتح الأبلكيشن ووجد طلب رحلة من التجمع الأول للرحاب، وبالفعل قام بقبول الطلب والبنت ركبت معاه.



وأكمل سائق أوبر قائلا: "أول ما ركبت قالت لي وطى صوت الراديو وساعتها كنت مشغل إذاعة الرياضة وفعلا وطيت الصوت وبعدها لقيت الجو برد روحت قفلت الزجاج، بتاع العربية بعدين لقيت ريحتي وحشة عشان السجاير رشيت برفان فجأة لقيت البنت اللي راكبة معايا - وهي حبيبة الشماع - نطت من العربية، فمشيت بالعربية وشوفتها بتتقلب على الطريق في المراية ومفيش عربية خبطتها وخوفت روحت جريت بالعربية ورجعت البيت وحكيت لمراتي على اللي حصل، وكلمت الدكتور وقولت له مش هعرف اجي الشغل وتاني يوم اتمسكت من البيت، وموضوع الحشيش ده أنا بشربه كل فين وفين.

وكانت النيابة العامة قد أعلنت أمس الاثنين عن إحالة السائق المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة، موجهة له تهم الشروع في خطف الفتاة بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعًا تحت تأثير ذلك المخدر.



وذكرت النيابة في بيانها، أن أول من شاهد المجني عليها -وحاول إسعافها- بعد أن ألقت بنفسها من سيارة المتهم، شهد بأنها "ذكرت له أن المتهم أراد خطفها، وقالت له نصًا أوبر كان عايز يخطفني"، وهذا ما ثبت من تحقيقات النيابة العامة.

ايضا أدلى الممثل القانوني لشركة "أوبر" بأقواله في تحقيقات النيابة العامة بواقعة محاولة خطف الفتاة حبيبة الشماع -التي توفيت متأثرة بإصابتها- مؤكدا أن السائق ارتكب جريمة التزوير بعد تلقي الشركة العديد من الشكاوى ضده.

وشهد الممثل القانوني لشركة "أوبر" أن المتهم قد أُغلق حسابه عبر تطبيق الشركة من قبل، لكثرة شكاوى مستخدمي التطبيق ضده، إلا أنه أنشأ حسابًا آخرًا عن طريق استخدام رقم قومي آخر استطاع من خلاله إعادة استخدام التطبيق.

وقد نسخت النيابة العامة صورة من الأوراق خصصتها لتحقيق واقعة التزوير تلك، كما طالعت الشكاوى المقدمة ضد المتهم بالشركة التي يعمل بها، فتبينت في واحدة منها شكوى لسيدة قررت أنه تحرش بها جسديًا.

كما كشفت التحقيقات أيضًا عن تعاطي المتهم لجوهر الحشيش المخدر وفق ما أسفر عنه تحليل عينتيْ الدم والبول المأخوذتيْن منه، على النحو الذي أثبته تقرير الطب الشرعي.