تعرف على تفاصيل مشاركة جامعة الإسكندرية فى جائزة مصر للتميز الحكومي

أكد الدكتور سعيد علام نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات للمشاركة في جائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الجديدة.

ولفت علام إلى تقديم الدعم الكامل لكافة كليات الجامعة، وفي هذا الشأن استعرض المجلس خلال انعقاده التقرير المقدم من الدكتورة دنيا عادل استاذ الإدارة الرياضية بكلية التربية الرياضية بنات والمنسق العام لجامعة الإسكندرية في ملف التميز الحكومي.

وأوضح علام أنه تم التنسيق الكامل بين جميع كليات الجامعة والحصر الدقيق لكافة البيانات وتلقي طلبات الترشح وعملية التقييم للمرشحين.

وأضافت الدكتورة دنيا عادل إن هناك عدد من الجوائز التي تسعي كليات الجامعة للمشاركة فيها بداية من جائزة التميز الحكومي والمواقع الإلكترونية المتميزة والمبادرة الحكومية الابتكارية وأفضل مدير عام ومدير إدارة وأفضل موظف حكومي.

ووجه الدكتور سعيد علام وكلاء الكليات إلى ضرورة البدء فى تطبيق منظومة إدارة وتدوير المخلفات داخل كليات الجامعة ووضع الإرشادات الخاصة بعملية الجمع والتدوير.

في سياق متصل، استعرض المجلس التقرير المقدم من الدكتور وليد عبد العظيم وكيل كلية الهندسة حول دور المركز الهندسي بالجامعة فى المشاركة مع محافظة الإسكندرية بمشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار.

كما استعرض المجلس التقرير المقدم من الدكتورة وفاء السحلي الاستاذ بكلية الطب حول تنظيم الجامعة لقافلة طبية ومجتمعية " قافلة سيوة العشرون" بالتعاون مع نادي روتاري الإسكندرية مريوط، في الفترة من 26فبراير إلي 1 مارس، حيث شارك في القافلة 106 فرد منهم 73 أساتذة وأطباء، 33 من التمريض والمساعدين والمتطوعين، وبلغ إجمالي المستفيدين من القافلة 3332 من أهالي سيوة في التخصصات الطبية المختلفة.

وتضمنت القافلة خدمات اجتماعية وتقديم دعم مالى للأسر الأولى بالرعاية، وتجهيز العرائس مع صرف عدد كبير من الأدوية وعمل التحاليل والفحوصات اللازمة للأهالي.