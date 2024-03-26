محافظ الفيوم يفتتح موسم البنجر.. ويتابع عمليات استلام المحصول ومراحل الإنتاج

افتتح محافظ الفيوم أحمد الأنصاري، موسم توريد محصول بنجر السكر لعام "2023 / 2024"، كما تابع عمليات استلام المحصول من المزارعين، ومراحل الإنتاج بشركة الفيوم لصناعة السكر بقرية قصر الباسل، التابعة لمركز إطسا .



وقام محافظ الفيوم، بجولة ميدانية داخل أروقة المصنع، تفقد خلالها الميزان، ومعمل الاستقبال، ومعامل تعبئة السكر، وعنابر التخزين، ومختلف الأقسام بالمصنع، كما تابع عمليات ومراحل الإنتاج داخل الشركة.



وشهد المحافظ عرضا تقديمي لمراحل العمل بالشركة، مصحوباً بشرح تفصيلي من رئيس مجلس الإدارة، بداية من وصول محصول البنجر لمقر الشركة، مروراً بعمليات الوزن، والفرز، ثم الغسيل، والتقطيع، والتمرير على جهاز الانتشار، ثم عمليات العصر واستخلاص السكر، وفصل مخلفات البنجر، ثم مرحلة المعامل وتعبئة السكر، ثم عنابر التخزين وصولاً لمرحلة التوزيع،

وأشاد المحافظ ، بأسلوب العمل والتصنيع، ومراحل الإنتاج داخل المصنع، مثمناً جهود العاملين بالشركة، مؤكداً أهمية قطاع الزراعة كونه أحد أهم القطاعات التي تتميز بها المحافظة، مطالباً ببذل المزيد من الجهود للارتقاء بهذا القطاع الحيوي المهم، بجانب التوعية والإرشاد الزراعي، لحث الفلاحين للتوجه لزراعة المحاصيل ذات المردود الاقتصادي الوفير، كالزراعات التعاقدية الاستراتيجية، وزراعات النباتات الطبية والعطرية، وغيرها من الزراعات الأخرى .



وأوضح المحافظ أن رئيس الجمهورية، دائماً ما يؤكد ضرورة الإرتقاء بقطاع الزراعة واستصلاح الأراضي، وتكثيف التوعية بأساليب الميكنة الزراعية وطرق الري الحديثة؛ لتحقيق أقصى عائد اقتصادي من هذا المورد، خاصة المحاصيل الاستراتيجية كالبنجر والقمح والقطن وغيرها .



وأضاف أن الدولة المصرية تعمل جاهدة من أجل التوسع في رقعة الأراضي الزراعية، وكانت البداية بالمبادرة الرئاسية لزراعة 1,5 مليون فدان، إلى جانب التحول لأساليب الري الحديث، الأمر الذي يساعد على المحافظة على خصوبة التربة وزيادة إنتاجية الفدان وترشيد استهلاك مياه الري، لافتاً إلي جهود المحافظة في الارتقاء بهذا القطاع، من خلال تنفيذ العديد من مشروعات تأهيل الترع والمجاري المائية للحفاظ على مياه الري وتصريف المياه الزائدة، وتوفير مياه لري الأراضي الزراعية فى النهايات .



من جانبه، لفت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الفيوم لصناعة السكر صلاح فتحى، إلى أنه جرى التعاقد - هذا العام - على مساحة 85 ألف فدان بنجر في 5 محافظات هي: "الفيوم، وبني سويف، والجيزة، والمنيا، وأسيوط"، من إجمالي 35 ألف مزارع .



وأضاف أن شركة الفيوم لصناعة السكر تعمل بطاقة 12 ألف طن بنجر/ يوم، لإنتاج 1500 إلى 1600 طن سكر / يوم، ومستهدف أن يستقبل المصنع 1,6 مليون طن بنجر هذا العام لإنتاج 220 ألف طن سكر، و95 ألف طن مخلفات بنجر، و80 ألف طن مولاس، موضحاً أن موسم التشغيل بالمصنع يبدأ في شهر فبراير ويستمر حتى شهر أغسطس من كل عام، ويوفر المصنع نحو 1050 فرصة عمل دائمة لأبناء المحافظة، وأكثر من 250 فرصة عمل موسمية، ونحو 12 ألف فرصة عمل غير مباشرة خلال مدة التشغيل.



من جانبه، أوضح وكيل وزارة الزراعة بالفيوم المهندس مصطفى راشد أن محصول البنجر من المحاصيل الاستراتيجية وتًعد الفيوم من المحافظات الرائدة في زراعته، لافتاً إلى أن المساحة المنزرعة بمحصول بنجر السكر بالفيوم هذا العام تبلغ نحو 32 ألف فدان، ويمثل مركز إطسا أكثر من 50 % من هذه المساحة، لوجود مصنع السكر به، مؤكداً أنه تم التنسيق مع مسئولي المصنع؛ لتلافي سلبيات السنوات السابقة بشأن مواعيد تقليع درنات المحصول، وآليات النقل؛ لمنع التكدس والتزاحم عند التسليم، واتخاذ الإجراءات السليمة عند أعمال التقليع والنقل والتسليم للحصول على أعلى نسبة جودة بما يحقق أعلى سعر.