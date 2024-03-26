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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الحشاشين الحلقة 16.. عودة برزك بعد قتل منصور وعمر الخيام يغادر ألموت

صدى البلد

شهدت الحلقة ١٦ من الحشاشين، نجاح برزك أوميد في مهمته وقتل منصور الذي فشل في تنفيذ مهمته وقتل الإمام الغزالي. 

 

وسمح حسن الصباح لصديقه عمر الخيام بمغادرة قلعة ألموت برفقة صديقه البلان بطلب منه. 
 



 

الحشاشين مسلسل تدور أحداثه في القرن الحادي عشر، حيث حسن الصباح قائد الجماعة التي تتولى اغتيال شخصيات مسؤولة ومرموقة، ويؤدي نيقولا معوض في المسلسل دور الشاعر والعالم عمر الخيام، وأحد أصدقاء الصباح.

المسلسل من بطولة كريم عبد العزيز ونيقولا معوض وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي للإنتاج الفني.

الحشاشين الإمام الغزالي بيتر ميمي حسن الصباح عبد الرحيم كمال فتحي عبد الوهاب

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