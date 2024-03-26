المرشد الإيراني يستقبل إسماعيل هنية والوفد المرافق له

نشر الحساب الرسمي للمرشد الإيراني، علي خامنئي، عبر موقع “تلجرام”، اليوم الثلاثاء، صورة تجمعه برئيس المكتب السياسي في حركة حماس إسماعيل هنيّة، والوفد المرافق.

ووصل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية حماس إسماعيل هنية، اليوم، إلى العاصمة الإيرانية طهران، على رأس وفد رفيع المستوى من قيادة الحركة.

ومن المقرر أن يجري رئيس الحركة ووفده سلسلة من اللقاءات والمباحثات مع القيادة الإيرانية حول التطورات السياسية والميدانية المتعلقة بالحرب الدائرة على غزة ومجمل المتغيرات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.