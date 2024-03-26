زيلينسكي يعين رئيسا جديدا لجهاز المخابرات الخارجية الأوكرانية

عين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أوليه إيفاشينكو في منصب رئيس جهاز المخابرات الخارجية الأوكراني (SZRU).

وينص المرسوم الرئاسي الأوكراني على أنه "سيتم تعيين أوليه إيفانوفيتش إيفاتشينكو رئيسًا لجهاز المخابرات الخارجية في أوكرانيا"، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وكما ورد، بموجب المرسوم السابق رقم 187/2024، أقال زيلينسكي أولكسندر ليتفينينكو من منصب رئيس جهاز المخابرات الخارجية.

وأصدر الرئيس الأوكراني قرارا باقالة أوليكسي دانيلوف من منصب سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع وعين ليتفينينكو ليحل محله في هذا المنصب.