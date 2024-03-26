ريتا حرب: لم أتعرض للتحرش.. وأعرف كيف أحصل على حقي

أكدت الفنانة اللبنانية ريتا حرب، أنها عند التحدث أمامها عن التحرش تشعر باشمئزاز، متابعة: "لو اتعرضت لتحرش لفظي أو جنسي هاخد حقي على طول.. ممكن أكون عصبية ومش هسيب حقي".

ونوهت "حرب"، خلال حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، بأنها لم تتعرض لتحرش جنسي في أي مرة، موضحة أنه في حالة حدوثها لن تكون هادئة وتتعامل مع الأمر بشئ من الجدية للحصول على حقها.

وشددت على أنها تدافع عن النساء وتريدهم التحرك للحصول على حقوقهم وهي شخصية عامة ولا تتخاذل في هذا الأمر، لابد أن لا تتخاذل الفنانات العرب عن شئ مهين مثل التحرش اللفظي أو الجنسي.

وأضافت "سيرة التحرش بتجبلي اشمئزاز.. ربنا يبعدها عننا وعن كل بنات العالم"، موضحة أن الحالة التي تكون من شخص غريب هي أقل من مثل هذه الحالات التي تكون من الأشخاص الأقارب في العائلة.