وزير المالية: الضرائب عملت في ظروف أكثر صعوبة

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية ، إن مصلحة الضرائب المصرية تعمل في ظروف هي الأصعب في تاريخ الدولة المصرية، نظرا لتأثر الاقتصاد القومي بالتحديات العالمية وخصوصا الخارجية .

أضاف وزير المالية في تصريحات له على هامش حفل إفطار نظمته مصلحة الضرائب المصرية بمركز التدريب بالمعادي، القرار الجمهوري الخاص بإصدار المجلس الأعلى للضىرائب وتوحيد مصلحة الضرائب في كيان واحد نظرا لما تضمنه القانون .



أشار الى أن مجلس الوزراء من المقرر أن يمرر مشروع قانون التجارة الإلكترونية لمجلس النواب، موضحا أن هناك تنسيقا مع منظمة الـ OSDE لتوحيد المنصات العالمية للتجارة الإلكترونية لزيادة الحصيلة الضريبية ونقلها للسلع .

أوضح أن هناك تعديلات قامت بها الوزارة علي قانون توحيد منظومة الضرائب علي المرتبات.

أضاف أن معدل نمو الإيرادات الضريبية ارتفع خلال الـ 8 شهور الأولى من العام المالي الجاري بنسبة تجاوزت 38% عن العام السابق .

وأشار الي أن أسلوب العمل داخل وزارة المالية يسير وفقا لفريق عمل قضي ما يقارب من 6 سنوات منذ 2018، دون النظر لمناصب أو الإدارة العليا أو المرؤوسين.