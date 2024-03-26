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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بعد الصين.. تيم كوك يزور إندونيسيا من أجل استثمارات كبرى

تيم كوك يزور إندونيسيا من
تيم كوك يزور إندونيسيا من أجل استثمارات كبرى

أفادت تقارير أن تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل يخطط لزيارة إندونيسيا خلال شهر أبريل المقبل، وذلك من أجل عدد من الخطط الاستثمارية للشركة. 

 

وتعد الزيارة المرتقبة هي الأهم من نوعها بعد قيامه بزيارة الصين منذ أيام، والتي افتتح خلالها كوك متجرًا جديدًا للبيع بالتجزئة في شنغهاي. 

 

 وقال بودي آري سيتيادي، وزير الاتصالات والمعلومات الإندونيسي، إن الأمر مرتبط بالخطط الاستثمارية للشركة في إندونيسيا، بما في ذلك إمكانية بناء مصنع في البلاد.

 

وأضاف سيتيادي، بحسب ما أوردته وسائل الإعلام المحلية  "كل الاحتمالات موجودة، سنرى كيف سيكون النهج لاحقًا".

 

وأوضح أن هذه الخطط لا تزال بالطبع غير مؤكدة وسيتم التفاوض عليها بشكل أكبر عندما يصل كوك إلى إندونيسيا.

 

وفي عام 2017، استثمرت شركة أبل حوالي 44 مليون دولار أمريكي في إندونيسيا، وفي ذلك الوقت، تم الاستثمار من خلال بناء أكاديمية أبل الواقعة في مقاطعة بانتن، وفي فبراير 2024، وصلت حصة سوق أجهزة أبل في إندونيسيا إلى 10%، وفقًا لبيانات StatCounter. 

 

وفي الوقت نفسه، تجري أبل محادثات مع شركة Baidu المالكة لمحرك البحث الرئيسي بالصين، وذلك بشأن الذكاء الاصطناعي لأجهزتها من استخدام التكنولوجيا للشركة ودمجها في أجهزة أبل في الصين. 

 

 

تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة آبل اندونيسيا الصين استثمار

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