فستان لافت.. نيللي كريم تشعل السوشيال ميديا ب نيولوك جديد

شاركت الفنانة نيللي كريم، متابعيها فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة.

وأطلت نيللي كريم، مرتديه فستان باللون المستردة ذا تصميم أنيق ومميز ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت نيللي كريم، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت نيللي كريم، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز

وإليكم فيديو نيللي كريم

https://www.instagram.com/reel/C4_Ghn6ts62/?igsh=bnNlYXE2NGN3Ynox