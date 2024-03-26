إسرائيل ترفض السماح لقطر وتركيا بإسقاط مساعدات إنسانية شمال قطاع غزة

قالت القناة السابعة العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل رفضت السماح لتركيا وقطر بإسقاط المساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية، فأن هذا قرار سياسي وليس عسكريا، ويتعلق بالعلاقات بين الدول.

وأشارت الهيئة الإسرائيلية أن قطر لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، فيما ينظر إلى تركيا اليوم على أنها كيان معاد.

وأعلنت الإمارات والأردن اليوم الثلاثاء تنفيذ إنزال جوي للمساعدات الإنسانية في شمال قطاع غزة.

وقالت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع الإماراتية وسلاح الجو الملكي الأردني، إنهما قاما بعملية إسقاط مشتركة ثانية للمساعدات الإنسانية والغذائية على قطاع غزة.

وبلغ إجمالي المساعدات الاغاثية التي تم اسقاطها من قبل القوات الجوية الإماراتية من الأردن على قطاع غزة 28 طناً من المساعدات، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".