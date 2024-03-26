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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

طريقة عمل الشيش طاووق والسمبوسك بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل الشيش طاووق
طريقة عمل الشيش طاووق والسمبوسك

تقدم الشيف هالة فهمي طريقتين لعمل الشيش طاووق والسمبوسك،بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ هنا تفاصيل الوصفتين:

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طريقة عمل الشيش طاووق 

طريقة عمل الشيش طاووق 

المكونات لعمل الشيش طاووق

صدور دجاج مقطعة إلى قطع صغيرة
عصير ليمونتين
4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون
2 فصوص ثوم مهروسة
1 ملعقة صغيرة من الكمون
1 ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة
ملح وفلفل حسب الذوق

طريقة عمل الشيش طاووق

في وعاء، قم بخلط عصير الليمون، زيت الزيتون، الثوم المهروس، الكمون، الكزبرة المطحونة، الملح، والفلفل.

أضف قطع الدجاج إلى الوعاء وقلبها جيدًا لضمان تغطية الدجاج بالتوابل.

غطي الوعاء واتركه في الثلاجة لمدة 2 ساعة على الأقل لتتبّل اللحمة.

سخن الشواية أو المقلاة على نار متوسطة.

أطبخ قطع الدجاج على الشواية أو في المقلاة حتى تنضج تمامًا وتتحمّر من الخارج. يمكن أيضًا تسويتها على الفحم.

قدّم شيش طاووق ساخنًا ويمكن تقديمه مع خبز البيتا وصلصة الثوم أو الصلصة المفضلة لديك.

طريقة عمل السمبوسك

طريقة عمل السمبوسك

المكونات لعمل السمبوسك

ورقة سمبوسك (متوفرة جاهزة للبيع في الأسواق)
200 غرام من لحم البقر المفروم
1 بصلة مفرومة
2 فصوص ثوم مهروسة
1/2 ملعقة صغيرة من الكمون
1/2 ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة
ملح وفلفل حسب الذوق
زيت للقلي

طريقة عمل السمبوسك

طريقة عمل السمبوسك

سخن مقلاة على نار متوسطة وأضف البصل والثوم وقلّبهم حتى يذبلوا ويصبحوا ذهبيين.
أضف لحم البقر المفروم واستمر في التحريك والقلب حتى ينضج تمامًا.
أضف الكمون والكزبرة المطحونة والملح والفلفل، وقلّب جيدًا لمزج التوابل مع اللحم.
قم بإزالة الخليط من النار واتركه يبرد تمامًا.
قم بوضع كمية صغيرة من خليط اللحم المبرّد في ورقة السمبوسك وقم بطيها بشكل مثلثي حتى تتغلق الحواف وتشكيل السمبوسك.
قم بتسخين زيت القلي في مقلاة عميقة على نار متوسطة.
أضف السمبوسك وقلبها بلطف حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة من الخارج.
استخدم مصفاة لتصفية الزيت الزائد وضع السمبوسك على ورق نشاف لامتصاص الزيت الزائد.
قدم السمبوسك ساخنًا ويمكن تقديمه مع صلصة السمبوسك أو أي صلصة تفضلها.

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