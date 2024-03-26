الأكبر من نوعها.. مبيعات آيفون في الصين تتلقى خسارة هائلة

انخفضت شحنات هواتف آيفون من شركة أبل في الصين بنسبة 33٪ تقريبًا في شهر فبراير الماضي مقارنة بالعام السابق، مما أدى إلى استمرار تراجع الطلب على الجهاز الرئيسي في أهم أسواق أبل الخارجية.

وأظهرت الأرقام الحكومية أن العلامات التجارية الأجنبية شحنت حوالي 2.4 مليون هاتف ذكي فقط الشهر الماضي.

وتستحوذ شركة أبل على الغالبية العظمى من هذه الشحنات، باعتبارها اللاعب الخارجي الوحيد الذي يتمتع بحصة كبيرة في السوق. بحسب شبكة “CNBC”.



ويمثل انخفاض فبراير الشهر الثاني على التوالي من انخفاض الشحنات. وفي شهر يناير، قامت الشركة بشحن ما يقرب من 5.5 مليون وحدة، أو ما يقرب من 39٪ أقل من الهواتف مقارنة بالعام السابق، وفقًا لأرقام الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ومؤخرًا، كشفت تقارير أن الشراكة التي أجرتها شركة أبل الأمريكية مع شركة Baidu المالكة لمحرك البحث الرئيسي بالصين ستخدم هواتف آيفون القادمة وذلك للتغلب على ضعف المبيعات التي واجهتها الشركة في الصين.

وستستخدم شركة أبل نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها خارج الصين، حيث أن شركة أبل ستقوم بتثبيت Baidu AI على هواتف آيفون iPhone 16 ومنتجات أخرى في الصين.