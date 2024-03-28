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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

آبل تتيح لحاملي هواتفها ميزة لن تتوقعها أثناء تواجد المنتج داخل علبة الشراء

صدى البلد

تغيرات ملحوظة تعتزمها شركة آبل من وقت لآخر في هواتفها وتعد أبرز تلك التغييرات آلية جديدة تسمح بتحديث آيفون لاسلكيا .

وفقا لموقع “ appleinsider” من المقرر أن تقوم شكة آيفون بعدة تغيرات ملحوظة في متاجر البيع بالتجزئة الخاصة بها.

 وستكون تلك التغييرات المتعلقة بتحديث هواتف آيفون لاسلكيًا عن طريق القيام بآلية جديدة  يطلق عليها " بريستو “Presto”.

وستسمح  آلية " بريستو “Presto” الجديدة بتحديث هواتف آيفون لاسلكيًا مع  الحفاظ في الوقت نفسه عليها داخل علبة الشراء دون فتحها

على الجانب الآخر سيتم طرح تلك الآلية الجديدة على نطاق واسع في متاجر آبل بالولايات المتحدة بداية من شهر إبريل المقبل، ومن المتوقع وصولها إلى كافة المتاجر الأمريكية مع بداية فصل الصيف ومن المرجح أن تتوسع آبل في إتاحة تلك التقنية عالميًا في متاجرها.

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ومن المقرر أن تطلق آلية “بريستو” Presto عن طريق لوحة مخصصة يتم وضع عليها علب الشراء الخاصة بهواتف آيفون، ويتم التحكم  من خلالها التحكم في هواتف آيفون لاسلكيًا والقيام بتشغيلها وإجراء التحديثات المطلوبة، ثم القيام بإغلاقها مرة أخرى وذلك دون الحاجة إلى فتح العلبة بل القيام  بتحديث الأجهزة  بعد القيام بعملية الشراء  مباشرة، وتجربة أحدث إصدار من “نظام iOS ”فور تشغيل الأجهزة  لأول مرة.

نظام iOS هواتف آيفون آلية بريستو “Presto” متاجر آبل متاجر البيع بالتجزئة

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