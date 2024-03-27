مشرعون أمريكيون يثيرون المخاوف بشأن رقاقة إيلون ماسك المزروعة في الدماغ

أثار مشروع شركة Neuralink المملوكة للملياردير إيلون ماسك مخاوف المشرعين الأمريكيين حيث تقوم الشركة في الوقت الحالي بإجراء تجارب لرقاقتها المزروعة في الدماغ على البشر.

وفي رسالة إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، قال النائب الديمقراطي، إيرل بلوميناور إنه يشعر بالقلق من تجاهل الإدارة لـ "الأدلة المثيرة للقلق" لانتهاكات الاختبارات على الحيوانات التي أثيرت والتي يعود تاريخها إلى عام 2019 على الأقل.

وكتب بلوميناور، الذي يعمل في اللجنة الفرعية للطرق والوسائل المعنية بالصحة في مجلس النواب: "إن هذا الإخفاق المزعوم في اتباع إجراءات التشغيل القياسية قد يعرض سلامة الحيوانات للخطر ويضر بجمع البيانات للتجارب البشرية".

واستشهد بلوميناور أيضًا بتقارير رويترز منذ أواخر عام 2022 والتي وصفت شكاوى الموظفين من "اختراق وظائف" التجارب على الحيوانات بسبب الجدول الزمني المتسارع، مما تسبب في معاناة ووفيات لا داعي لها.

وطلب النائب من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية توضيح كيفية التوفيق بين التقارير المتعلقة بمثل هذه الأخطاء وقرارها بالسماح بتجربة Neuralink على البشر.

وكانت رويترز قد ذكرت الشهر الماضي أن مفتشي إدارة الغذاء والدواء الأمريكية اكتشفوا مشاكل في حفظ السجلات وضوابط الجودة للتجارب على الحيوانات في شركة Neuralink في يونيو الماضي، بعد أقل من شهر من إعلان الشركة الناشئة أنها حصلت على تصريح لاختبار زرع دماغها على البشر.