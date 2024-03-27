عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصر تتصدر قائمة الدول الأكثر ثراءً تاريخيًا وتأثيرًا حضاريًا على العالم.. تفاصيل

مجدي شاكر
مجدي شاكر

قال الدكتور مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار إن هناك مؤرخا ألمانيا قال إن المتاحف الكبرى لا يمكن أن يكون لها وجود إلا بالاثار المصرية  كمتحف اللوفر ومتحف برلين والمتحف البريطاني يوجد بهما آثار مصرية كثيرة.


وأكد شاكر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ٩٠ دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن المؤرخ الألماني قال إن الغرب يفتقد التاريخ ولا توجد دولة غربية سواء اوروبية اوأمريكية إلا و تتفاخر بما على أراضيها بما استحوزت عليه من آثار سواء كانت قطع أو ممياوات أو مسلات.


وكشف كبير الأثريين  أن  مدينة مطروح  هى من أكبر ميادين العالم في تزين الآثار المصرية، لافتا ان الاغريق كانوا ينتظرون امام المعابد المصرية ثلاثة عشر عاما حتي يسمح لهم بالدخول لدراسة هذه الاثار.

أكبر ميادين العالم المتاحف الكبرى المؤرخ الألماني الاثار المصرية متحف اللوفر مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكيلو بـ 250 جنيها.. هبوط مفاجئ في أسعار اللحوم.. اعرف الأسباب

بتوجيهات رئاسية| انخفاض أسعار 25 سلعة بالأسواق.. اعرفها وشوف وصلت كام؟

ضربة جديدة لـ الأهلي قبل مواجهة سيمبا التنزاني

انتهز الفرصة وقدم.. بنك مصر يعلن عن وظائف جديدة للعمل في السعودية لهذه المؤهلات| تفاصيل

قرار عاجل من النيابة في واقعة صدم سيارة لمتسول بالقاهرة الجديدة.. فيديو

بعد إلغاء الأوفربرايس.. انخفاض أسعار نيسان صني 2024 ربع مليون جنيه فجأة

عندنا مشكلة|تعليق ناري من حازم إمام على هزيمة المنتخب المصري أمام كرواتيا

حرب محتملة.. 132 طائرة حربية تابعة للناتو وآلاف الجنود على حدود بيلاروسيا

ترشيحاتنا

تكريم الأم المثالية في احتفالية لجنة المرأة بالصحفيين

خالد الحلفاوي يكشف عن مفاجأة بشأن مسلسل "كامل العدد 3"|فيديو

مسلسل جرائم الاحتلال مستمر.. محلل سياسي فلسطيني: شقيقتي الكبرى استشهدت بأحداث غزة

مطالب حماس سخيفة.. مسؤول إسرائيلي كبير: السنوار لا يبحث عن اتفاق هدنة

فضح جرائم إسرائيل.. مصر تشيد بتقرير أممي حول الإبادة الجماعية في غزة

قضية الرشوة..القاضي المتهم ادعى تهديد الآخرين لأحد أقاربه بالقتـ ل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور رومانسية| شام الذهبي تحتفل بعيد زواجها | شاهد

بملابس غريبة.. ياسمين صبري تصدم متابعيها في أحدث إطلالة عبر إنستجرام|شاهد

أول صور لمرسيدس G-Class 2024 فيس ليفت الجديدة.. من الداخل والخارج

أول صور تشويقية لسيارة لاندروفر Defender OCTA الجديدة| شاهد بالمواصفات

فيديو

حمادة هلال: مسلسل المداح 4 يعرض فكرة جديدة كل أسبوع |خاص

ياسمين رئيس تكشف عن كواليس تحولها لشخصية شهرزاد

حمادة هلال يوضح سبب إعتذار ماجد المصري عن مسلسل المداح 4 |خاص

موعد وكواليس مباراة مصر وكرواتيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

اﻟﻤﺰﻳﺪ