مصر تتصدر قائمة الدول الأكثر ثراءً تاريخيًا وتأثيرًا حضاريًا على العالم.. تفاصيل

قال الدكتور مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار إن هناك مؤرخا ألمانيا قال إن المتاحف الكبرى لا يمكن أن يكون لها وجود إلا بالاثار المصرية كمتحف اللوفر ومتحف برلين والمتحف البريطاني يوجد بهما آثار مصرية كثيرة.



وأكد شاكر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ٩٠ دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن المؤرخ الألماني قال إن الغرب يفتقد التاريخ ولا توجد دولة غربية سواء اوروبية اوأمريكية إلا و تتفاخر بما على أراضيها بما استحوزت عليه من آثار سواء كانت قطع أو ممياوات أو مسلات.



وكشف كبير الأثريين أن مدينة مطروح هى من أكبر ميادين العالم في تزين الآثار المصرية، لافتا ان الاغريق كانوا ينتظرون امام المعابد المصرية ثلاثة عشر عاما حتي يسمح لهم بالدخول لدراسة هذه الاثار.