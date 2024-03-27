أكبر مائدة إفطار بالمطرية.. بها 1100 كيلو شيش طاووق و300 أخرى محاشي

قال طارق الشحات وعلى أمين أحد منظمي إفطار المطرية إن هذه المائدة بدأت من عام ٢٠١٢، وبدأت هذه المائدة بمنضدة واحدة عليها ٥ أفراد، كل فرد يأتي من منزله بالطعام ثم زاد عدد هذه افراد مائدة الإفطار ووصلت ل ٢٠ فرد ثم زادت لـ ١٠٠٠ فرد، وزادت بشكل كبير لتصل إلى ٢٥ ألف فرد على المائدة.



وأكمل الشحات وأمين خلال لقائهم ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن طول ترابيزات المائدة بالمطرية تصل لحوالي الف كيلو، ويتم التجهيز لهذه المائدة الكبيرة في خلال سنة و يتم تحضير كل الرسومات الخاصة برمضان ويعمل على هذا افراد ٩ شوارع بالمطرية.

وأضاف منظمو إفطار المطرية أنهم قسمين لفرق كل فريق مختص بشيئا محدد والقائمين على هذا اليوم يبلغ عددهم من ١٠٠ ل ٥٠٠ متطوع.

٧ الالف طبق محشي



ووجهوا الشكر للداخلية على تأمينهم لهم، مؤكدين ان هناك ٧ الالف طبق محشي و عشرة الالف وجبة، و ١١٠٠ كيلو شيش طاووق، و٥٥٠ كيلو ارز بسمتي و ٣٠٠ كيلو محاشي.