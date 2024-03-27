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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زمالك 2007 يتعادل مع إنبي بدون أهداف

صدى البلد

تعادل فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2007، مع إنبي بدون أهداف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملاعب زد بالقاهرة الجديدة، في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لبطولة زد الدولية الودية.

قدم لاعبو الزمالك مستوى فني جيد خلال أحداث اللقاء، وصنعوا فرص عديدة ولكن لم تترجم إلى أهداف لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.



ويقود فريق 2007 ، أحمد رزق مديراً فنياً، وأحمد محمد جمال وأحمد عبدالله مدربين مساعدين، وياسر سعد مدرباً لحراس المرمى، ومجدي قاصد إدارياً، ومحمد عبد الودود مخطط أحمال، و إبراهيم عبد الرحمن إصابات وتأهيل، وسيد جاد مهمات.

وشهدت المباراة حضور محمد حلمي رئيس قطاعات الناشئين، وعماد المندوه المدير الفني لمدربي حراس مرمى القطاع.

وتضم مجموعة الزمالك بالبطولة كل من إنبي، وفينورد الهولندي، وفيتوريا جيماريش البرتغالي.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره فيتوريا جيماريش في الثامنة والثلث من مساء اليوم الأربعاء في الجولة الثالثة للبطولة .

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