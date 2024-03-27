مطالب حماس سخيفة.. مسؤول إسرائيلي كبير: السنوار لا يبحث عن اتفاق هدنة

قال مسؤول إسرائيلي كبير مطلع على مفاوضات الهدنة في غزة واتفاق إطلاق سراح الرهائن، إن رد حركة حماس على العرض المطروح على الطاولة كان "سخيفًا ولم يترك مجالًا للشك" في أن زعيم الحركة في غزة يحيى “السنوار” لا يريد المضي قدمًا في التوصل إلى اتفاق في الوقت الحالي.

وفي بيان صدر في وقت متأخر من الاثنين، قالت حماس إنها أبلغت الوسطاء بأنها ملتزمة بموقفها الأصلي، والذي يتضمن إنهاء الحرب، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة، وعودة سكان غزة النازحين إلى الجزء الشمالي من القطاع، قبل مفاوضات الرهائن مقابل الأسرى الفلسطينيين.

ورفضت إسرائيل مرارا وتكرارا هذه المطالب ووصفتها بأنها “وهمية” وغير واقعية، لافتة إلى أنها غير مجدية.

وزعم المسؤول للقناة 12 العبرية أن السنوار “يلعب على الوقت” و”لا يزال يحلم” بتصعيد العنف في القدس والضفة الغربية خلال شهر رمضان.

وادعى: “في ظل الظروف التي تم خلقها، عندما يكون السنوار في نفق محاطًا بالرهائن كدرع بشري مع الغذاء والدواء، وعندما تمارس الضغوط الدبلوماسية على إسرائيل بقوة أكبر – لا يزال يحلم بتوحيد الجبهات خلال شهر رمضان”.

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق إن إسرائيل لن تقبل مطالب حماس بوقف إطلاق النار، متهمًا الحركة بعدم الاهتمام بالمضي قدما في المفاوضات نحو التوصل إلى اتفاق.

وقال إن رفض حماس “كان بمثابة شهادة مؤسفة على الضرر الذي أحدثه قرار مجلس الأمن”، الذي وافق يوم الاثنين على قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن في غزة، دون الربط بين الأمرين.

وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت، مما سمح بتمرير القرار، مما أثار خلافا مع إسرائيل.