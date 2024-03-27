أخبار التكنولوجيا|45 مليار دولار خسائر لـ ميتا وجوجل وأبل.. وميتا ترفض تقديم تفاصيل حول رقابتها على منشورات فلسطين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



أعلنت شركة "Apple" أبل أن مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC سيبدأ في 10 يونيو، حيث من المتوقع أن تستعرض الشركة أحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي.

رفضت شركة ميتا، المالكة لمنصات فيسبوك وإنستجرام، الإجابة على الأسئلة حول سياستها فيما يتعلق بالرقابة على المنشورات الداعمة لفلسطين وما يحدث في غزة.

أثار مشروع شركة Neuralink المملوكة للملياردير إيلون ماسك مخاوف المشرعين الأمريكيين حيث تقوم الشركة في الوقت الحالي بإجراء تجارب لرقاقتها المزروعة في الدماغ على البشر.

انخفضت شحنات هواتف آيفون من شركة أبل في الصين بنسبة 33٪ تقريبًا في شهر فبراير الماضي مقارنة بالعام السابق، مما أدى إلى استمرار تراجع الطلب على الجهاز الرئيسي في أهم أسواق أبل الخارجية.

شهدت أسهم شركات أبل، وميتا، وألفابت الشركة المالكة لجوجل انخفاضًا كبيرًا بعد الإعلان عن التحقيق الجديد الشامل الذي أجراه الاتحاد الأوروبي لعمالقة التكنولوجيا.

أفادت تقارير أن تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل يخطط لزيارة إندونيسيا خلال شهر أبريل المقبل، وذلك من أجل عدد من الخطط الاستثمارية للشركة.