أخبار التكنولوجيا|45 مليار دولار خسائر لـ ميتا وجوجل وأبل.. وميتا ترفض تقديم تفاصيل حول رقابتها على منشورات فلسطين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
أبل تعلن عن موعد مؤتمرها السنوي للمطورين .. تفاصيل
أعلنت شركة "Apple" أبل أن مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC سيبدأ في 10 يونيو، حيث من المتوقع أن تستعرض الشركة أحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي.
ميتا ترفض تقديم تفاصيل حول الرقابة المفروضة على المنشورات الداعمة لـ فلسطين
رفضت شركة ميتا، المالكة لمنصات فيسبوك وإنستجرام، الإجابة على الأسئلة حول سياستها فيما يتعلق بالرقابة على المنشورات الداعمة لفلسطين وما يحدث في غزة.
مشرعون أمريكيون يثيرون المخاوف بشأن رقاقة إيلون ماسك المزروعة في الدماغ
أثار مشروع شركة Neuralink المملوكة للملياردير إيلون ماسك مخاوف المشرعين الأمريكيين حيث تقوم الشركة في الوقت الحالي بإجراء تجارب لرقاقتها المزروعة في الدماغ على البشر.
الأكبر من نوعها.. مبيعات آيفون في الصين تتلقى خسارة هائلة
انخفضت شحنات هواتف آيفون من شركة أبل في الصين بنسبة 33٪ تقريبًا في شهر فبراير الماضي مقارنة بالعام السابق، مما أدى إلى استمرار تراجع الطلب على الجهاز الرئيسي في أهم أسواق أبل الخارجية.
45 مليار دولار خسائر لـ ميتا وجوجل وأبل.. ما القصة ؟
شهدت أسهم شركات أبل، وميتا، وألفابت الشركة المالكة لجوجل انخفاضًا كبيرًا بعد الإعلان عن التحقيق الجديد الشامل الذي أجراه الاتحاد الأوروبي لعمالقة التكنولوجيا.
بعد الصين.. تيم كوك يزور إندونيسيا من أجل استثمارات كبرى
أفادت تقارير أن تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل يخطط لزيارة إندونيسيا خلال شهر أبريل المقبل، وذلك من أجل عدد من الخطط الاستثمارية للشركة.