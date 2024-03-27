قصص غير رفع الأذان.. حسين مجدي يوضح أهداف مسلسل الانيميشن سر المسجد

قال حسين مجدي المخرج والمؤلف، إن هدف مسلسل الانيميشن سر المسجد للأطفال هو توعية الطفل ما هو المسجد، مضيفاً أن الطفل لا يعرف عن المسجد سوى إنه سبب في صدور صوت الأذان.



وأضاف « مجدي » خلال لقائه في برنامج “التاسعة” على قناة "الأولى" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني أن أهداف مسلسل سر المسجد أن له أهداف وقصص وعدة أستخدامات في الماضي ومناسبات كثيرة يجب أن نذهب له.



وأشار مخرج ومؤلف، إلى أن قرار عمل هذا الانيميشن هو توصيل كل هذه المعلومات عن المسجد للطفل دون ملل ، منوه إلى أن نحن نخاطب الأطفال من سن 6 سنوات إلى 12 سنوات وهي مراحل عمرية لها طريقة معينه في الخاطب.



