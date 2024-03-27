خبير سياسات دولية يكشف تفاصيل قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بغزة.. فيديو

قال الدكتور خالد العزي، المحلل المتخصص في السياسات والعلاقات الدولية، إن الذي سهل قرار مجلس الأمن هو امتناع الولايات المتحدة الأمريكية من التصويت وهذا ما ساهم بإن هذا القرار يمر.



وأضاف « العزي » خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “التاسعة” على قناة "الأولى" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن الـ 14 عضواً الذين صوتوا لصالح هذا القرار هم يعلمون جيداً أن لا يملكون القوة على تنفيذ ما توصل إليه القرار.

وأشار المحلل المتخصص في السياسات والعلاقات الدولية، إلى أن الولايات المتحدة قالت إنها لا ترفع الفيتو، وبالتالي الجميع يتهم الولايات المتحدة وهي أعطت مجال وفرصة للمجتمع الدولي إذا أمكن لهذه القوة الكبرى من الضغط.



