بالملايين.. أسعار خرافية لإطلالات الفنانات الرمضانية تشعل السوشيال ميديا

أثارت اسعار إطلالات الفنانات في رمضان جدلا كبيرا علي السوشيال ميديا بسبب الاسعار الخرافية لملابس وحقائب نجوم الفن وأبرزها النجمة هيفاء وهبي

وأثارت حقيبة هيفاء وهبي الصغيرة البرتقالية جدل السوشيال ميديا حيث يصل سعرها إلى 41 ألف دولار، أي ما يعادل 2 مليون جنيه تقريبا.

كما أطلت مي عمر في الإفطار بإطلالة رمضانية مع قفطان من خامة الخيش، مع رسومات تدمج الألوان الأسود والبني الفاتح.

والقفطان من Dar Sara سعره 309 دولار أي 14 ألف جنيه.

وظهرت درة بفستان وردي مع "كاب" من نفس اللون من الشيفون، مطرز يدويا بتطريزات من الكتف والصدر بألوان الوردي والأزرق والأحمر

والفستان من "شالكي" ويحمل اسم "ثراء" وسعره 528.66 أي 25 ألف جنيه مصري.