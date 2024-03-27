رئيس وزراء فلسطين الجديد يتولى منصب أخر وهذا هو موعد أداء اليمين

أفادت وسائل إعلام فلسطينية ، اليوم الأربعاء، بتولي رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد محمد مصطفى منصب وزير الخارجية.

وستؤدي الحكومة الفلسطينية الجديدة اليمين الدستورية الأحد المقبل.

و كلف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في وقت سابق محمد مصطفى بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة، وهو واحد من أكبر رجال الأعمال الفلسطينيين وحليف نادر لعباس، وشهد إعادة إعمار غزة خلال إدارة حركة "حماس" للقطاع.

دكتور محمد مصطفى، اقتصادي تلقّى تعليمه في الولايات المتحدة، وتولى صندوق الاستثمار الفلسطيني، التابع للسلطة الفلسطينية، بأصول تبلغ نحو مليار دولار لتمويل مشروعات في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية.

وعُيّن قبل عشر سنوات للمساعدة في قيادة جهود إعادة الإعمار في غزة، بعد حرب سابقة بين إسرائيل و"حماس".

ويأمل الزعماء الفلسطينيون في أن يظهر الآن بصفته شخصية لتوحيد الفصائل، في ظل استعداده لإعادة إعمار القطاع بعد مرور خمسة أشهر على القصف الإسرائيلي الذي أعقب هجوم الحركة الفلسطينية على إسرائيل، في السابع من أكتوبر الماضي.