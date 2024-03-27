حلا شيحة تنشر صورا من مشاهدها مع خالد النبوى في إمبراطورية ميم

نشرت الفنانة حلا شيحة صورا من مسلسل إمبراطورية ميم مع خالد النبوى وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وانهالت على حلا شيحة عديد من التعليقات الإيجابية عن دورها فى مسلسل إمبراطورية ميم.

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن قصة قصيرة تحمل نفس الاسم، للكاتب إحسان عبد القدوس، بطولة النجم خالد النبوي، نشوي مصطفي، حلا شيحا، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، إيمان السيد والنجوم الصاعدة؛ نور النبوي ومايان السيد وهاجر السرّاج وإلهام صفي الدين ، يارا عزمى، نورهان منصور، والأطفال؛ آدم وهدان ومنى زاهر وعمر حسن، والمسلسل من إخراج محمد سلامة.

وكانت نشرت الفنانة حلا شيحة صورًا جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت حلا شيحة بإطلالة أنيقة، كلاسيكية مرتدية جاكت شيك باللون الابيض ، مع قميص اسود لتظهر بملابس أنيقة .

والتقطت الصورة بطريقة عفوية وطبيعية أما من الناحية الجمالية اعتمدت مكياج وتسريحة شعر بسيطة وغير متكلفة وكانت الصورة بمناسبة عيد الام حيث كتبت علي الصور عيد ام سعيد.