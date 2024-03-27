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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف والتطوير ومعدات الحملة الميكانيكية بالسنطة

محافظ الغربية
محافظ الغربية

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، خلال جولة صباحية بمركز ومدينة السنطة، أعمال الرصف و الحملة الميكانيكية لمتابعة موقف المعدات الهندسية في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة من المحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

بدأت الجوله بتفقد أعمال الرصف بشارع بورسعيد بطول 900 متر وعرض 7 أمتار .

وتابع محافظ الغربية جولته بتفقد المعدات الهندسية بالحملة الميكانيكية والجراج حيث تابع أداء عمل السيارات، ومعدات النظافة، وشفط مياه الأمطار وتأكد من مدى جاهزية المعدات وصلاحيتها للعمل، والتأكد من أعمال الصيانة الدورية لها.

محافظ الغربية يتابع مشروعات الرصف والتطوير بمركز طنطا

ووجه المحافظ خلال جولته بتنفيذ خطة اخلاء تدريبية للتعامل مع حالات الطوارئ  داخل الجراجات مؤكدا على اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لمواجهة الأزمات والحالات الطارئة أو التقليل من أخطارها.

وأشار إلى أن الخطة المزعم تنفيذها هدفها نشر الوعي بين كافة العاملين ورفع درجة الاستعداد لمواجهة أي حوادث طارئة ومحتملة، بالإضافة إلى تدريبهم على عملية الإخلاء السريع وكيفية التصرف بهدوء وحكمة، وذلك من خلال اتباع اللوحات الإرشادية والتعليمات الصحيحة الواجب تنفيذها.

واختتم المحافظ الجولة بتفقد منافذ بيع السلع الغذائية للاطمئنان على اسعار السلع.

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اذ الإجراءات اللازمة اتخاذ الإجراءات اللازمة اعمال الرصف والتطوير الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي الخدمات المقدمة للمواطنين الخدمات المقدمة للمواطن الصيانة الدورية بيع السلع الغذائية جاهزية المعدات

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