محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف والتطوير ومعدات الحملة الميكانيكية بالسنطة

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، خلال جولة صباحية بمركز ومدينة السنطة، أعمال الرصف و الحملة الميكانيكية لمتابعة موقف المعدات الهندسية في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة من المحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

بدأت الجوله بتفقد أعمال الرصف بشارع بورسعيد بطول 900 متر وعرض 7 أمتار .

وتابع محافظ الغربية جولته بتفقد المعدات الهندسية بالحملة الميكانيكية والجراج حيث تابع أداء عمل السيارات، ومعدات النظافة، وشفط مياه الأمطار وتأكد من مدى جاهزية المعدات وصلاحيتها للعمل، والتأكد من أعمال الصيانة الدورية لها.

ووجه المحافظ خلال جولته بتنفيذ خطة اخلاء تدريبية للتعامل مع حالات الطوارئ داخل الجراجات مؤكدا على اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لمواجهة الأزمات والحالات الطارئة أو التقليل من أخطارها.

وأشار إلى أن الخطة المزعم تنفيذها هدفها نشر الوعي بين كافة العاملين ورفع درجة الاستعداد لمواجهة أي حوادث طارئة ومحتملة، بالإضافة إلى تدريبهم على عملية الإخلاء السريع وكيفية التصرف بهدوء وحكمة، وذلك من خلال اتباع اللوحات الإرشادية والتعليمات الصحيحة الواجب تنفيذها.

واختتم المحافظ الجولة بتفقد منافذ بيع السلع الغذائية للاطمئنان على اسعار السلع.

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