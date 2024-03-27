5 نصائح مهمة في تنظيم عزومات شهر رمضان.. تعرف عليها

قدمت نادين جاد، خبيرة الإتيكيت، عددا من النصائح المهمة لعزومات رمضان، قائلة إنه عند عمل عزومة في المنزل يجب التأكد من نظافة المنزل وتهويته جيدا، وتحديد عدد الأفراد لتنظيم السفرة بشكل صحيح.



وأضافت “جاد” خلال حوارها ببرنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، أنه يجب عمل “منيو” متنوع في العزومة لمراعاة الأذواق المختلفة، لافتة إلى أن يجب الإخبار عن العزومة قبلها بأسبوع والتأكيد مرة أخرى قبلها بـ 3 أيام.



وتابعت نادين جاد، خبيرة الإتيكيت أنه في حالة وجود عذر يمنع الشخص من الحضور يجب أن يعتذر قبلها بـ 48 ساعة، مضيفة أنه في حالة وجود حيوانات أليفة في المنزل يجب وضعها جانبًا وقت العزومة.